България се приближава към закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM. Парламентарната комисия по отбрана единодушно одобри споразумение с Германия, което ще позволи придобиването на системите с финансиране по европейския механизъм SAFE.

Документът, предложен от Министерския съвет, предвижда съвместна процедура между отбранителните ведомства на двете държави. За осъществяването на доставката ще бъде подписано и допълнение към договора с германския производител Diehl Defence.

Новите комплекси са предназначени за модернизация на противовъздушната отбрана и повишаване на способностите на българските Военновъздушни сили на фона на променената среда за сигурност.

Народното събрание вече даде принципното си съгласие за придобиването на петте допълнителни системи по-рано тази година. Сега предстои ратификацията на междуправителственото споразумение да бъде разгледана и в пленарната зала.

Покупката ще бъде финансирана чрез европейския инструмент SAFE, създаден в подкрепа на инвестициите в отбраната. За България по механизма е предвиден финансов ресурс от близо 3,27 млрд. евро под формата на заеми. Съгласно заложените срокове проектите, финансирани чрез SAFE, трябва да бъдат реализирани до края на 2030 г.