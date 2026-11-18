Мащабна полицейска операция предизвикаха сигнали за поставени взривни устройства в близо 20 училища в испанския град Ла Коруня. Ученици бяха евакуирани, а движението около част от учебните заведения беше временно ограничено. Впоследствие властите установиха, че заплахите са фалшиви, съобщи ABC.

Сигналите са получени в сряда сутринта на официалните електронни адреси на училищата. В съобщенията се твърдяло, че в сградите са поставени бомби. На място незабавно били изпратени екипи на Националната полиция, които предприели превантивни мерки въпреки първоначалните съмнения, че става дума за фалшива тревога.

🔴 La Policía Nacional desaloja al menos 16 colegios en A Coruña dentro de una campaña de amenazas de bomba que afecta a toda Galicia https://t.co/sC7QYMbg9H https://t.co/mCea9SvHG7 — La Opinión A Coruña (@laopinioncoruna) November 18, 2026

Едно от първите засегнати учебни заведения било училището „Салаета“. Три полицейски патрула отцепили района и спрели движението по няколко съседни улици. Учениците били изведени от сградата и настанени временно под покритите пространства на отсрещна постройка, за да се предпазят от дъжда.

Подобна ситуация се разиграла и в училището „Компаня де Мария“, където преподавателите уведомили родителите за случващото се. Много от тях пристигнали на място, но не били допуснати до сградата заради установения полицейски периметър. Засиленото присъствие на униформени и ограниченията на движението предизвикали тревога сред живеещите и работещите в района.

Los TEDAX han detonado de manera preventiva una mochila en el entorno del @cifp_paseodaspontes aunque finalmente comprobaron que no había ningún riesgo. Fuentes de la Policía Nacional confirman que fue una falsa alarma, aunque la explosión controlada asustó mucho a los vecinos https://t.co/T6azcXpxsy — Voces de A Coruña (@vocescoruna) November 18, 2026

Според ABC заплахите са засегнали близо 20 учебни заведения в Ла Коруня, като в публикувания от полицията списък фигурират повече от 20 училища. След извършените проверки органите на реда потвърдили, че взривни устройства не са открити.

Случаите не се ограничават само до Ла Коруня. Около 14 часа бомбена заплаха наложила евакуацията на ученици от института „Шелмирес II“ в Сантяго де Компостела. Сигнали били получени и в две учебни заведения в град Понтеведра - „Луис Сеоане“ и „Санчес Кантон“.

Испанските власти разглеждат инцидентите като част от поредица сходни фалшиви сигнали, регистрирани през предходните дни и в други части на страната. След приключването на проверките полицията започнала разследване за установяване на подателите на заплашителните съобщения.