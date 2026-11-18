Над 5 килограма амфетамини са открити в дамската чанта на жена при специализирана полицейска операция в София. Операцията е проведена от сектор „Наркотици“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков на брифинг.

Акцията е резултат от активната работа на сектора и получена оперативна информация, според която жената снабдявала дилъри с наркотици за последващо разпространение.

Задържаната няма предишни криминални прояви, като до момента срещу нея е имало единствено оперативна информация за подобна дейност, обясни Пелтеков. По думите му полицията е провела различни оперативни мероприятия, след като получила първоначалните данни за нея, за да установи мястото, на което тя трябвало да получи наркотиците и впоследствие да ги предаде.

По информация на СДВР пликът с наркотичните вещества е открит в храст. Главният комисар обясни, че в някои случаи наркотиците не се предават лично от ръка на ръка по съображения за сигурност, така че да се прекъсне връзката между участниците в разпространението.

Пелтеков допълни, че е имало наблюдение както върху жената, така и върху мястото, на което са били скрити наркотиците. Той допълни, че полицията разполага с достатъчно информация, която предстои да бъде документирана в досъдебното производство.

Количеството на задържания наркотик не е малко и отдавна не сме задържали такова количество Николай Пелтеков

Операцията е продължение на акция от вчера, при която е задържан 41-годишен български гражданин за разпространение на кокаин.