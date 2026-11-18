Необичаен опит за внасяне на огнестрелно оръжие в затвор на гръцкия остров Крит разследват местните власти. Дрон е пуснал пистолет в двора на затвора в Ханя, а според гръцките медии предполагаемият получател е 38-годишен българин, осъден на доживотен затвор за убийството на бизнесмена Янис Макрис, съобщи SKAI.

Престъплението е извършено на 17 ноември. Служител от охраната забелязал безпилотен летателен апарат, който се приближил до затворническия комплекс и пуснал предмет в двора. Незабавно била задействана специализираната система за противодействие на дронове. Апаратът бил неутрализиран и паднал извън територията на затвора.

При преглед на записите от охранителните камери служителите обаче установили, че затворник взел доставения предмет. Последвало претърсване на помещенията, при което в кош за отпадъци бил открит 9-милиметров пистолет с празен пълнител. Според някои от публикациите оръжието било с липсващи части и не било годно за стрелба.

В полезрението на разследващите попаднал 38-годишен български гражданин, излежаващ доживотна присъда. Той е осъден за убийството на гръцко-австралийския бизнесмен Янис Макрис, застрелян през 2018 г. в атинското предградие Вула.

Според гръцката медия сънародникът ни е свързан и с друго тежко престъпление - убийството на затворника Антонис Пападатос в затвора в Домокос през февруари 2026 г. Разследването трябва да установи кой е управлявал дрона, откъде е доставено оръжието и с каква цел е било предназначено за затворника. Сред проверяваните версии са подготовка за бягство и евентуално нападение срещу служители на затвора.