Американският президент Доналд Тръмп и руският държавен глава Владимир Путин си стиснаха ръцете пред погледа на китайския лидер Си Дзинпин. Това стана преди официалната вечеря по повод срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.

Тръмп и Путин се срещат за първи път от август 2025 г. и може да имат няколко възможности за разговор по време на форума. Двамата може да разговарят неофициално в различни моменти от срещата на върха, но няма да проведат отделна официална среща.

Те могат да общуват „на крак, по стълбите или седнали“, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.