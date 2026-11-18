Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Американският президент Доналд Тръмп и руският държавен глава Владимир Путин си стиснаха ръцете пред погледа на китайския лидер Си Дзинпин. Това стана преди официалната вечеря по повод срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.
Тръмп и Путин се срещат за първи път от август 2025 г. и може да имат няколко възможности за разговор по време на форума. Двамата може да разговарят неофициално в различни моменти от срещата на върха, но няма да проведат отделна официална среща.
Те могат да общуват „на крак, по стълбите или седнали“, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.
Редактор: Станимира Шикова