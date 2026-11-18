Ограничават движението в два участъка от автомагистрала „Тракия” в посока София заради ремонти. Частични ремонти на асфалтовата настилка ще се извършват днес в участъка между 134-и и 138-и км на автомагистрала „Тракия” в област Пловдив.

От 07:30 до 17:00 часа временно ще бъде ограничено движението по активната и аварийната лента в платното за София. Причината са планирани ремонтни дейности по асфалтовата настилка.

Утре, 19 ноември, от 07:30 до 19:30 часа временна организация ще има и в област Стара Загора. Заради частични ремонти на настилката ще бъде ограничено преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 193-и до 192-и км в платното за София.

И в двата участъка трафикът ще преминава само в изпреварващата лента. От Агенция „Пътна инфраструктура” призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта. Водачите се предупреждават и да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

От пътната агенция апелират шофьорите да планират пътуванията си с оглед на временната организация на движението. Актуална информация за пътната обстановка е достъпна на интернет страницата на АПИ – traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.