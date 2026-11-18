Речникът на "Кеймбридж" на английски език обяви „човек“ (human) за дума на 2026 година. Тя е обяснена като „притежаващ качествата, недостатъците и чувствата, характерни за хората, за разлика от боговете, животните или машините“, съобщава "Си Ен Ен".

Обяснявайки избора си, от речника отбелязват, че тази година е била „белязана от глобални дебати за това какво означава да си човек в момент, когато изкуственият интелект размива границите между хората и машините“.

В подкрепа на избора си речникът цитира публични изказвания на интелектуалци, сред които е пионерът в областта на изкуствения интелект и носител на Нобеловата награда за физика за 2024 година Джефри Хинтън, който заяви: „Създаваме същества от друг свят. Готов съм да проявя егоизъм и да избера хората“.

Обръща се и внимание на създаването на фалшиви видеа, които могат да имитират реални хора, както и на реакцията срещу тази технология от страна на звезди като Матю Макконъхи и Тейлър Суифт. Двамата са регистрирали като търговски марки собствените си лица, както и записи на гласовете си.

Лексикографът от речника на "Кеймбридж" Колин Макинтош подчертава, че „изкуственият интелект променя начина, по който говорим за това какво означава да си човек“. „Традиционно определението за човек ни разграничава от боговете, животните, а в по-ново време - и от машините“, посочва той. И допълва: „Неотдавнашното нарастване на употребата на съставни думи като „създаден от човек“ подчертава как понятието започва да отличава творенията и качествата на хората от тези на изкуствения интелект. Именно този подновен интерес към идеята за човешката същност улови духа на времето“.

Освен че обяви думата на годината, "Кеймбридж" представи и редица нови думи и изрази, които са добавени в речника през тази година.

Сред тях е air jail (буквално „въздушен затвор“) - метод за обучение на животни, особено кучета, който включва повдигането им от земята и задържането им във въздуха за определен период от време, когато проявяват агресивно или друго нежелано поведение.

Друга нова дума е aura farming - дейност, при която човек умишлено прави определени неща, за да си изгради образ на личност, която околните възприемат като привлекателна, интересна и достойна за възхищение.

В речника вече присъства и терминът looksmaxxing, който означава стремеж човек да подобри външния си вид и да стане възможно най-привлекателен. Понятието се популяризира в социалните мрежи от определени общности, предимно сред младите мъже.