Министерството на външните работи на Молдова извика руския посланик в Кишинев Олег Озеров заради поредното нарушение на въздушното пространство на страната от руски дронове.

Седем безпилотни летателни апарата са навлезли във въздушното пространство на Молдова във вторник следобед, съобщават от Министерството на отбраната. Един от тях е прелетял над столицата Кишинев, а най-малко пет са паднали на територията на страната.

„Ето как изглежда „мирът“, проповядван от Кремъл - атакуващи дронове прелитат над столицата на свободна и суверенна държава. Русия не зачита Република Молдова и нейния народ и излага живота им на опасност“, се казва в позиция на молдовското външно министерство.

Президентът Мая Санду също реагира на случилото се. „Руската война заплашва цяла Европа“, написа тя в социалната мрежа X.

This evening several Russian drones violated our airspace, one of them over Chișinău, alarming residents. Russia's war threatens all of Europe. Moldova stands for peace. We'll keep pushing for sanctions on Moscow, standing with Ukraine and building our defence with partners. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2026

Според украинските военновъздушни сили комбинираната руска атака с дронове и ракети от 17 ноември е била засечена на 44 места в Украйна.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. молдовските власти многократно съобщават за навлизане на руски безпилотни апарати и ракети във въздушното пространство на страната. По данни на външното министерство са регистрирани общо 81 подобни случая с дронове и ракети руско и иранско производство.