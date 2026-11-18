Над 11,9 млн. евро отпуска правителството за развитие на образованието, извънкласни дейности, спорт и изкуства. Средствата са одобрени по седем национални програми на Министерството на образованието и науката и ще бъдат насочени към подобряване на учебната среда, развитие на талантите на децата и подкрепа за училищата и детските градини.

Най-голямата част от финансирането - над 8,2 млн. евро, е предназначена за програмата „Заедно в изкуствата и в спорта“. Тя се реализира за пета поредна година, като се очаква в заниманията да се включат над 40 000 ученици.

Програмата осигурява възможности за участие в музикални, танцови, театрални, кино- и художествени дейности. Финансират се както създаването на творчески групи и подготовката на учениците, така и посещения на концерти, спектакли, изложби и други културни събития.

В областта на спорта се подкрепят училищни отбори по футбол, баскетбол, волейбол и хандбал. Средствата покриват разходи за треньори, спортна екипировка и оборудване, както и подготовката и участието в училищни състезания.

Предвидено е финансиране и за деца със специални образователни потребности. Те ще могат да участват в занимания по арттерапия, музикотерапия, танци и театър, както и в адаптирани спортове, сред които голбал, боче, футбол и баскетбол.

Още близо 3,7 млн. евро се разпределят между училища и детски градини по шест други национални програми. Най-голямата сума от тях - близо 1,6 млн. евро, е за заплащане на учебните часове на учители, замествали отсъстващи свои колеги. Финансирането обхваща 686 училища и 111 детски градини.

За разпространение на успешни образователни практики и иновативни методи на преподаване се отпускат близо 890 хил. евро. Средствата ще достигнат до 514 училища по програмата „Иновации в действие“. Други 855 хил. евро са предназначени за дигитализацията на 1086 общински училища. С тях ще се осигуряват образователен софтуер, интернет свързаност, безжични мрежи и технически решения за дистанционно и хибридно обучение.

Правителството предвижда и над 130 хил. евро за повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез състезания, викторини, практически занимания и онлайн обучения, както и за инициативи за създаване на положителна училищна среда.

За обучение по безопасност на движението се предоставят над 80 хил. евро на 162 училища и детски градини. С тях ще се организират практически уроци, състезания и други дейности, които да помогнат на децата да усвоят правилата за безопасно поведение на пътя. Допълнителни 119 хил. евро ще бъдат насочени към осем общински училища за обновяване на оборудването за професионално обучение и модернизиране на учебното и изпитното съдържание.