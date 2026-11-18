Целият екип на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ застава зад лекарите и медицинските специалисти, участвали в лечението на 10-годишното момче от Етрополе, което почина в болницата. Това се посочва в позиция на лечебното заведение, публикувана в социалните мрежи. Оттам изразяват съболезнования към семейството и близките на детето, но категорично се противопоставят на публичното обвиняване на медиците.

„Те не успяха да го спасят. Това обаче не е защото не са искали, не са направили всичко по силите си, не е защото не са добри специалисти или заради което и да било от обвиненията, които им бяха отправени. Това е така, защото медицината не е всесилна” „Пирогов”

От лечебното заведение посочват, че подкрепят работата на институциите и очакват резултатите от съдебно-медицинската експертиза, която трябва да изясни обективно обстоятелствата около смъртта на детето. До приключването на проверките от „Пирогов“ обясняват, че ще се въздържат от допълнителни коментари заради законовите ограничения и продължаващите следствени действия.

„В медицината, както и в живота, най-тежките битки не са тези, които водим в операционната зала, а тогава, когато загубим наш пациент! От тази трагедия всички сме губещи, защото каквото и да се каже, едно дете вече го няма!“, казват още от най-голямата спешна болница у нас.

Медиците уточняват, че непосредствено след операцията е бил уведомен дежурният служител на МВР в лечебното заведение. По думите им още на 24 октомври на разследващите органи е предоставена цялата медицинска документация по случая, включително информация за приемането, лечението, изследванията и оперативната интервенция, както и пълните записи от камерите в лечебното заведение.

От клиниките съобщават още, че лекарите и медицинските сестри, участвали в лечението на детето, получават професионална психологическа подкрепа. В същото време екипите продължават да се грижат за малките пациенти. По данни на болницата годишно в Клиниката по детска хирургия и Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение се лекуват над 7000 деца.

Ние изключително рядко губим битката за детски живот. Нашите показатели за леталитет при оперативна дейност са съпоставими с тези на най-добрите световни педиатрични хирургични клиники. „Пирогов“

Ръководителите на двете структури заявяват готовност за открит разговор за организацията на спешната педиатрична помощ и взаимодействието между институциите. Те посочват, че ще отправят официална покана за диалог и към представители на Фондация „Даная“.

Припомняме, че 10-годишното момче почина в „Пирогов“ след инцидент с трактор. На 24 октомври детето е било докарано от баща си във филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе с оплаквания от болки в гърба и корема след падането. След преглед и оказана спешна помощ състоянието му е било стабилизирано и то е транспортирано с линейка до „Пирогов“. Там е насочено към кабинет по ортопедия и травматология, но впоследствие починало. Родителите твърдят, че чакали продължително време, преди детето да бъде оперирано.

„Знаем и разбираме едно: в състояние на остър шок и непреодолимо човешко страдание спомените на близките често варират. В момент като този всяко човешко сърце търси опора, а когато светът рухне – не спира да си задава безпощадни въпроси“, твърдят от спешната болница.

По случая Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство, а Министерството на здравеопазването разпореди проверка на всички обстоятелства около смъртта на детето.