Принцът на Уелс Уилям връчи наградите „Ъртшот” на петима победители на церемония в индийския град Мумбай, като всеки от отличените получи по 1 милион британски лири за приноса си към справянето с глобалните екологични предизвикателства.

Ежегодната церемония се състоя в конгресния център Jio World и беше кулминацията на тридневното посещение на принц Уилям и съпругата му Катрин в Индия.

Петимата победители бяха избрани измежду 15 финалисти заради инициативите си в различни области, включително устойчив транспорт, възобновяема енергия, опазване на горите и защита на морските екосистеми.

Сред отличените са индийската компания Mahindra Last Mile Mobility за развитието на електрическия транспорт, организацията PFAS-Free France за кампанията си срещу токсичните химикали, известни като „вечни химикали”, тръстът Niue Ocean Wide Trust за усилията си за опазване на морската среда и енергийната компания Orsted за приноса си към развитието на вятърната енергия. Петата награда беше присъдена на Бутан за усилията на страната за опазването на хималайските гори.

Принц Уилям учреди наградите „Ъртшот” през 2020 г. чрез Кралската си фондация (Royal Foundation). Инициативата има за цел да насърчава разработването на иновативни решения за борба с климатичните промени и ограничаване на последиците от глобалното затопляне.

На церемонията присъстваха представители на индийската филмова индустрия, предприемачи и природозащитници.

Принц Уилям и принцеса Катрин пристигнаха в Индия в понеделник. По време на посещението си те играха уличен крикет в Мумбай, пътуваха с електрическа рикша и се срещнаха с представители на индийския спорт, модната индустрия и киното. За днес е предвидена среща с индийския министър-председател Нарендра Моди.