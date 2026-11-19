Европа иска място на масата за мирните преговори за Украйна. Днес в Берлин се събират лидерите на „Коалицията на желаещите“, в която България не участва. Те ще обсъдят общата си позиция преди следващите разговори с Русия. Сред основните теми са военната помощ за Киев и гаранциите за сигурност след евентуално примирие.

Срещата идва след разговори между американски, украински и европейски представители, които Зеленски определи като трудни. Москва обаче все още не е дала съгласие европейците да участват пряко в следващия кръг от преговорите.