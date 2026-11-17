В Гърция млад женски орел получи втори шанс за живот. След загубата на единия си крак птицата беше снабдена с нова титаниева протеза. Целта е след пълното ѝ възстановяване тя да бъде изпратена в център за размножаване и опазване на вида.

Птицата е открита ранена на остров Китира през 2025 година. Заради счупване се налага да бъде ампутиран десният й крак, а това силно намалява шансовете й за оцеляване в дивата природа.

„Този случай беше истинска емоционална въртележка. Когато птицата пристигна, бях много разстроен, осъзнавах, че травмата, която има ще я лиши от свободата ѝ”, казва ветеринарният лекар Григориос Маркакис.

Протезата е изработена изцяло от титан чрез усъвършенствана 3D технология, като дизайнът й е съобразен напълно с анатомията на птицата. За екипа това е първи подобен проект - досега са създавали протези за кучета, котки и дори магаре.

„Имаше момент, в който се обезкуражих и смятах, че прогнозата няма да бъде добра, особено след първата операция, когато имплантът не беше достатъчно стабилен и се наложи коригираща процедура. Впоследствие обаче той прилегна перфектно към костта и тогава вече бяхме почти сигурни, че този път нещата ще се развият добре”, допълва той.

До момента на птицата са извършени три операции. Според ветеринарите обаче дори след пълно възстановяване, тя няма да може да бъде върната обратно в дивата природа. „Тя не може да ловува с протезата. Хищните птици улавят и убиват плячката си, като я сграбчват с нокти, а протезата, естествено, няма такива. Но птицата все пак може да ходи, да стои права и да се храни нормално, използвайки другия си крак”, обясни Маркакис.

Видео:"Ройтерс"

Рехабилитацията включва физиотерапия, електротерапия, акупунктура и упражнения. Работата с диви птици обаче е много по-трудна, отколкото с такива, които са свикнали да следват команди. „Основната разлика е в подхода - как да накараме орела да извършва малки, бавни и контролирани движения, без да подскача наоколо или да прави резки движения”, уточнява физиотерапевтът Данае Танопулу.

След като приключи лечението, орелът ще бъде изпратен в център в чужбина, където ще участва в програма за размножаване и опазване на вида.

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