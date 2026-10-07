Европейската комисия съобщи, че отпуска още 1,24 млрд. евро от заема за Украйна, за да може страната да се снабди с дронове, прехващачи за дронове и съответните боеприпаси, както и за ракети украинско производство.

Заемът за общо 90 млрд. евро за тази и следващата година предвижда 60 млрд. евро да бъдат за отбрана, а останалите 30 млрд. - за бюджетна помощ. За тази година са планирани плащания за 28,3 млрд. евро за украинската отбранителна промишленост. Допълнителните плащания ще продължат в следващите седмици, се посочва в съобщението, информира кореспондентът на БТА Николай Желязков.

ЕК отпуска допълнителни 130 млн. евро за противодействие на дронове

Комисията пояснява, че ЕС помага на Украйна да отговори на неотложните нужди на бойното поле. От 2022 г. насам Блокът е предоставил на страната обща подкрепа за 228,7 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество, уточнява ЕК.

Редактор: Ивета Костадинова