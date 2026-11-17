Всички членове на екипажа на кораба GAS HUSKY, който потъна на около 50 мили източно от Бяла, са спасени. В операцията по издирване и спасяване участваха военнослужещи с летателна техника от състава на Военновъздушните сили. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Плавателният съд се движил под либерийски флаг с 19-членен екипаж от филипински граждани. Корабът превозвал е 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет - Румъния.

Пасажерите са евакуирани от спасителния плот и транспортирани с хеликоптер до авиобаза „Чайка“ във Варна.

Снимка: Министерство на отбраната

След искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към ИА „Морска администрация“ за участие на авиация в издирвателните дейности самолет Су-25 извърши въздушно разузнаване над зоната, в която се намира корабът, при което бе открит спасителен плот с бедстващия екипаж.

Веднага е задействана процедурата по спасяване, като към мястото бе насочен хеликоптер „Кугар“. Хората са изтеглени на борда и транспортирани успешно до военноморска база „Чайка“, където машината кацна в 13.10 ч. В 13.15 ч е обявен край на операцията.