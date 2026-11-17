Неизвестни засега лица са се опитали да вкарат нелегално мобилни телефони в затвор в Северна Гърция с дрон, съобщава регионалният информационен сайт „Вория”.

Според информацията призори днес надзирател е забелязал, че над терена на затвора лети дрон. Веднага била обявена тревога и при проверката било установено, че дронът превозва пакет, в който имало два мобилни телефона.

Това не е първият случай, в който се установява опит за внасяне на мобилни устройства в същия затвор по изобретателен начин. Миналата седмица при проверка на камион, който доставял хлебни продукти, охраната намерила в долната част на шасито пакет с четири телефона и зарядни устройства.

През 2023 г. двама служители на затвора бяха осъдени, защото предоставяли мобилни телефони на осъдените срещу заплащане. Тази практика явно била пресечена, щом на затворниците се налага да измислят сложни схеми за снабдяване с мобилни устройства, отбелязва медията.