Туристически кораб за разходки по Босфора се е ударил в 200-годишната историческа вила „Казаскер Неджметтин Ефенди“. Инцидентът станал във вторник. Няма пострадали хора.

По първоначални данни капитанът на плавателния съд изгубил контрол и се насочил към брега. Преди сблъска с историческата сграда и навлизането в нейната крайбрежна градина, корабът ударил акостирала пред вилата яхта.

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В резултат на сблъсъка са нанесени сериозни материални щети по кея и бреговата инфраструктура на имота, както и по акостиралия плавателен съд.

Кадри от охранителните камери, запечатали момента на сблъсъка, са разпространени в социалните мрежи от собственичката на имота Дерин Мермерджи. Тя обави, че започва съдебни действия срещу отговорните лица.

По случая е започнато разследване за установяване на причините за инцидента.

Редактор: Габриела Павлова