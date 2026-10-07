Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг". Носителят на отличието ще бъде официално обявен в четвъртък в Стокхолм.

Георги Господинов и Теодора Духовникова за новата постановка „Физика на тъгата”

Кой е Георги Господинов?

Георги Господинов е сред най-успешните съвременни български писатели и през последните години името му все по-често присъства в международните литературни класации. Роден е през 1968 г. в Ямбол, а с творчеството си постепенно се утвърждава както в България, така и извън страната.

Писателят започва литературния си път като поет, но впоследствие създава романи, разкази, есета и пиеси. Сред най-популярните му книги са „Естествен роман“, „Физика на тъгата“ и „Времеубежище“. В произведенията му често се преплитат теми като паметта, личната история, усещането за времето и начинът, по който миналото влияе върху настоящето.

Големият международен пробив за Господинов идва през 2023 г., когато „Времеубежище“ печели Международната награда „Букър“. Книгата е преведена на английски от Анджела Родел и с отличието Господинов се превръща в първия български писател, спечелил престижната награда.

Неговото творчество вече е достъпно за читатели в редица държави, а произведенията му са превеждани на множество езици. Разказът му „Сляпата Вайша“ пък е превърнат в анимационен филм от режисьора Теодор Ушев и достига до номинация за „Оскар“.

Именно международното признание, популярността на книгите му извън България и отличията през последните години превръщат Георги Господинов в едно от имената, които се споменават сред възможните кандидати за Нобеловата награда за литература.

Редактор: Габриела Павлова