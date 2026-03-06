Романът „Градинарят и смъртта“ на българския писател Георги Господинов спечели голямата награда за най-добра художествена книга в раздел белетристика на испанските отличия TodosTusLibros. Призът се присъжда от Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros - конфедерация, която обединява над 1100 независими книжарници в Испания.

Отличието е за испанското издание на романа - „El jardinero y la muerte“, публикувано от издателство Editorial Impedimenta. Наградата се определя от автори от цяла Испания и има за цел да отличава най-значимите литературни произведения в различни жанрове.

Номинираха български роман за "Международен Букър"

Преди седмица романът на Господинов и книгата „Crisálida“ на испанския автор Фернандо Наваро бяха обявени за финалисти в категорията за най-добра художествена книга. Според организаторите двете произведения са „много различни книги“, но ги обединява способността им да намират своята публика благодарение на читатели и книжари.

Наградите TodosTusLibros се връчват в няколко категории, сред които белетристика, нехудожествена литература, поезия, детска и младежка книга, комикс, както и отличия за превод и издателски проект. Инициативата се провежда с подкрепата на испанското Министерство на културата.

Георги Господинов: Хората търсят отговори на сериозни въпроси в литературата

Романът „Градинарят и смъртта“ се радва на силен международен интерес след успеха на „Времеубежище“. Книгата вече е издадена в редица държави, сред които Великобритания, САЩ, Германия, Италия и Испания, а до края на годината се очакват нови преводи в още няколко европейски страни.

Редактор: Ралица Атанасова