За втора поредна година събитието дава възможност на всеки да изживее детската си мечта и да изпробва разнообразни занимания. Третокласничките – Калина и Петя влязоха в ролята на малки помощници и интервюираха присъстващите специалисти и гости на площада.

Една от първите срещи на момичетата беше с военнослужеща до специализирана линейка. На въпроса дали и момичетата могат да станат войници, тя отговори, че към днешна дата има доста жени военнослужещи. По думите ѝ професията изисква много самодисциплина, учене и отдаденост.

Малките репортерки разговаряха и с лекар пред линейка на Спешна медицинска помощ, която сподели, че от дете е искала да практикува тази професия. Тя дефинира медицината като най-хуманната професия, насочена към това да лекуваш и да помагаш на хората.

Малките участнички споделиха и личните си планове за бъдещето. Калина заяви, че би искала да стане писателка, а Петя изрази желание да стане репортерка. Двете момичета обърнаха внимание и на благотворителния елемент на събитието - събиране на средства за нова линейка.

Повече гледайте във видеото.