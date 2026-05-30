Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към април 2026 г. е отрицателно в размер на 1 761,1 млн. евро (1,4 % от прогнозния БВП). Размерът на фискалния резерв към 30.04.2026 г. е 6 803,545 млн. евро, в т. ч. 5 282,655 млн. евро депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 520,890 млн. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

⇒ Изпълнение на приходите

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2026 г. са в размер на 14 071,1 млн. евро. Постъпленията нарастват с 12,4 % (1 557,5 млн. евро) спрямо същия период на 2025 г., като:

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 11 465,9 млн. евро и формират 81,5 % от общите постъпления. Те нарастват номинално с 14,5 % (1 450,0 млн. евро).

Неданъчните приходи са в размер на 1 701,4 млн. евро и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, концесии, продажба на квоти за емисии и др. Те са по-ниски с 306,4 млн. евро (главно поради промяна на срока на вноската от превишение на приходите над разходите на БНБ от 30 април на 30 юни).

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са в размер на 903,8 млн. евро, което е с 413,9 млн. евро повече.

⇒ Ръст на разходите

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2026 г. възлизат на 15 832,3 млн. евро. За сравнение, разходите по КФП към април на 2025 г. бяха в размер на 13 492,4 млн. евро или ръст на разходите към април 2026 г. от 2 339,9 млн. евро (17,3 %).

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Причините за наблюдавания ръст на разходите са:

• От една страна, базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 1 юли 2025 г. с 8,6 на сто.

• От друга страна, ЗДБРБ за 2025 г. бе обнародван в държавен вестник в края на месец март 2025 г., като политиката по доходите, заложена в него, не бе прилагана до влизането му в сила. След приемането на закона, заложеното увеличение на възнагражденията бе приложено след месец април, считано от януари 2025 г., поради което за месеците януари - април 2025 г. възнагражденията са по-ниски от определените им размери по действащото законодателство.

• Върху разходите за персонал влияние оказва и увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г.

• Не на последно място капиталовите разходи също отчитат значителен ръст, което се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Нелихвените разходи са в размер на 15 241,3 млн. евро, което представлява ръст от 2 306,6 млн. евро (17,8 %) спрямо отчетените към април 2025 г. Лихвените плащания са в размер на 239,2 млн. евро (ръст от 20,0 млн. евро спрямо същия период на 2025 г.).

