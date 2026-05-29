Разпространението на наркотици сред подрастващите. Задържаните по време на акцията в столичния квартал „Дружба“ са се придвижвали с електрически тротинетки, за да предлагат дрога около училищата в района.

Акция срещу наркоразпространението около училищата в София, има 20 задържани



Това са установили разследващите на този етап, като общо седем души са задържани за 72 часа. Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Предстои прокуратурата да поиска постоянното им задържане под стража.

