Седем души бяха задържани късно снощи в София при акция срещу разпространението на наркотици. Според данните на униформените те са работили заедно в група и са продавали наркотици в „Дружба” и в съседни квартали. Част от задържаните са познати на полицията във връзка със същите престъпления.

Задържаха 7 наркодилъри в столичния квартал "Дружба" (ВИДЕО+СНИМКИ)



В хода на операцията са намерени две депа – едното в апартамент, а другото - в гараж, съобщават от полицията. Открити са няколко вида дрога в големи количества.

Предстои днес да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.

