Герои от разследванията на Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ бяха задържани при акция на СДВР срещу имотни измами, проведена в София. Това са Георги Янев – Джеймса и нотариусът с отнети права Борис Янков.

Джеймса е добре познат на зрителите на NOVA от разследване през 2020 г. , което разкри имотна измама, свързана с наследството на възрастна и самотно живееща жена. След смъртта ѝ става ясно, че нейните жилища – включително имоти в София и Плевен, са били прехвърлени малко преди това на трети лица, свързани с жители на столичния квартал „Факултета“, чрез поредица от спорни сделки и пълномощни.

„ПО СЛЕДИТЕ” - новата рубрика на "Здравей, България" с разследване за имотна измама

