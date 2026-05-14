Правителството на Радев направи първите си крачки. Мнозинството спази обещанието си и внесе в НС законодателни промени, с които да бори галопиращите цени и да прави съдебна реформа. Ще отнеме време и за бързи резултати би било наивно да се надяваме, но намеренията вече са облечени в инициативи.

Бившият премиер Борисов и лидерът на ДПС Пеевски вече не са охранявани от НСО. Настояване на миналогодишния протест свалил кабинета Желязков. Явно Радев няма да прави компромис с онези, които е комплектовал в олигархичен модел, макар ГЕРБ да му поднесоха „въздържал се” при гласуването на правителството миналия четвъртък.

В списъка от събития около прохождащата власт е и скандалът, който заформи външният ни министър, наричайки езика на придирчивите към съвместната ни история със съседите „северномакедонски“. Старт беше даден и на измитането на областните управители. Как изглеждат първите крачки на новата власт коментират политолозите проф. Мария Пиргова и Георги Проданов в ефира на „Челюсти” по NOVA NEWS.

Според проф. Пиргова първите крачки на правителството изглеждат обмислени. „Те не са измислени сега. Откакто Румен Радев е заявил, че ще прави партия, тези управленски крачки се обмислят. Мисля, че те са премерени в рамките на либералната пазарна икономика. Всички негови говорители се пазят от по-резки изказвания. Винаги казват, че мерките са пазарни, докато опозицията ги нарича социалистически. Ще има сблъсъци естествено, но опозицията в случая може да остане само на ниво приказки”, коментира тя.

Георги Проданов пък заяви, че обществото ни е в ситуация на тежко разминаване на очаквания и мерки по отношение на цените. „Всички очакваме, че цените ще бъдат спрени и в същото време се очаква това да се случи през пазара или поне да има пазарни мерки. Когато говорим за цени, е невъзможно да се случи с пазарни мерки, защото пазарът е много просто устроен - той търси ниските цени и височките печалби. В тази ситуация не можем да разчитаме на говорене, което да удовлетвори всички страни”, посочи той.

