Това, което виждаме от „Прогресивна България” по отношение на овладяването на цените, е добро намерение. Те обаче се опитат да решат правен и обществен въпрос по грешен начин. Ние няма да подкрепим този подход, но има неща, които са полезни. Това каза депутатът от „Продължаваме Промяната” Ивайло Шотев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„В Закона за защита на конкуренцията се регламентират дисбалансите между силата на големите търговски вериги и техните доставчици. Веригите използват своята сила, за да налагат условия на доставчиците”, каза той. Депутатът уточни, че е правилно печалбата да бъде разпределена по веригата пропорционално, така че да остава повече за българските производители.

Какъв ще бъде ефектът от мерките за овладяване на цените

Шотев каза, че с новите мерки на регулаторите се вменяват твърде много правомощия. Той допълни, че те нямат и достатъчно капацитет.

Депутатът каза, че инициативата, създадена от „Продължаваме Промяната” – „Достъпно за вас”, е успешна. При нейното прилагане малката потребителска кошница е намаляла с 15%.

Редактор: Цветина Петрова