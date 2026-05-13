Ако конфликтът в Близкия изток се проточи до края на юни или началото на юли, цената на суровия петрол сорт „Брент“ може да достигне между 120 и 150 долара за барел. Това прогнозира Светослав Бенчев – председател на Българската газова и петролна асоциация в „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му, ако напрежението продължи и до началото на август, възниква въпросът дали ще има достатъчно горива на пазара.

„Европа ще бъде следващият континент, който ще пострада след Азия, където количествата на бензин и дизел вече са доста по-малко“, коментира той.

Бенчев подчерта, че България е в по-добра позиция в сравнение с голяма част от Европа, тъй като разполага с рафинерия, която може да произвежда различни видове горива и е една от най-модерните в региона. Той препоръчва на новото правителство да бъде премахната акцизата върху пропан-бутана, което би довело до понижение на цените с около 7–10 евроцента и би облекчило най-уязвимите групи.

„Може да се намали ДДС или да се създаде фонд от допълнителните приходи от ДДС и този фонд да се използва за подкрепа на различни домакинства“, добави той.

По думите му България към момента не използва стратегическите си резерви, които са достатъчни за около 90 дни, и няма необходимост те да бъдат активирани.

„Туристическият бизнес обаче със сигурност ще понесе загуби“, каза той, като уточни, че има около 50% намаление на полетите към Азия.

Бенчев прогнозира, че до края на годината цените едва ли ще паднат под 100 долара за барел и че дори при скорошно приключване на конфликта не се очаква съществена промяна в рамките на около година и половина.

Редактор: Дарина Методиева