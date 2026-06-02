Почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов-син. Това стана ясно от пост в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той изрази съболезнования на семейството и близките на депутата. "Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция", написа той.

През последните месеци Дилов-син отсъстваше от публичния живот заради здравословни проблеми. В края на април той претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение. Негови близки тогава съобщиха, че е хоспитализиран в Рим. Той си отиде в Правителствена болница в София, където беше преместен преди две седмици от Италия, пише Vesti.bg.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е сред създателите на емблематични телевизионни предавания като „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. От 11 август 2010 г. е издател на българското издание на италианското списание L'Europeo. България е единствената страна, в която то продължава да се издава.

В политиката влиза през 2001 г., като е създател и първи говорител на движение „Гергьовден“. Бил е народен представител в няколко парламента от листите на ОДС, а по-късно - на ГЕРБ-СДС. Той не успя да положи клетва в 52-рото Народно събрание.

Името му обаче остава най-силно свързано с българската телевизионна сатира от 90-те и началото на 2000-те години. Той е сред основните идеолози, създатели и главен сценарист на култовите предавания „Ку-ку“ (1990–1994), „Каналето“ (1995–2004), „Хъшове“ (1998–2000) и „Шоуто на Слави“ (2000–2003). Именно неговото остро, но интелетуално перо помага на тези формати да се превърнат в символ на свободата на словото и политическата сатира в прехода.

"Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания. Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет". Това написа в пост във Facebook Слави Трифонов, с когото Дилов-син работи в тези телевизионни проекти.

Писателят е сценарист и на филма „Ла донна е мобиле“ и главен сценарист на множество телевизионни продукции.

Дилов е баща на три деца и дядо на двама внуци.

