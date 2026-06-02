Продължават споровете за това кой носи отговорност за "града фантом" в местността "Баба Алино", както и каква да бъде съдбата на вече изградените постройки. По-рано днес акцентът отново се прехвърли към уволненията в Община Варна.

Уволнения и обвинения: Шефката на Службата по кадастър и директорът на строителния контрол са в болничен

След като в понеделник директорът на строителния контрол Александър Драгнев даде своите обяснения в ефира нa NOVA, днес темата коментира и друг отстранен служител от отдела. Това е вече бившият главен инспектор "Строителен контрол" Делян Грудев, който твърди, че няма обяснение защо е уволнен и че няма нищо общо с преписките по казуса. Той подкрепи твърденията си с документи.

Шефът на строителния контрол във варна пред NOVA: Не съм уволнен

Във вторник темата коментира и още един от отстранените служители на „Строителен контрол“ в общината. "Аз вина не признавам, защото не съм работил по преписката. Нямам никакво касателство с извършени проверки в периода от 2024 до края на 2025 година. Не съм бил служител и не мога да коментирам и да давам информация за това, което се е случвало", заяви Делян Грудев, бивш главен инспектор „Строителен контрол“ в Община Варна.

Община Варна: Директорът на дирекция УСКОР не се явява на работа, за да му бъде връчена заповедта за отстраняване

На този фон остра позиция изрази и Камарата на строителите. От браншовата организация във Варна настояха за отстраняването на председателя на Експертния съвет по устройство на територията Кристиян Саралиев. По-рано в понеделник стана ясно, че архитектът вече не заема тази длъжност, но ще остане като член на съвета.