Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу 54-годишния шофьор, който в края на миналата година блъсна и уби две жени на тротоар в града.

Тежкият инцидент стана в района на един от големите пазари в морската столица, когато автомобилът излезе от пътното платно и връхлетя върху пешеходците. Двете жени загинаха на място.

На водача е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, извършено при съзнавана непредпазливост. Според прокуратурата мъжът е страдал от епилепсия, а експертиза е установила, че поне три дни преди катастрофата не е приемал предписаните му медикаменти, които е трябвало да взема ежедневно.

„Наблюдаващият прокурор е приел, че деянието е извършено под формата на съзнавана непредпазливост, тъй като водачът е бил наясно със заболяването си и с необходимостта от редовен прием на лекарствата“, обясни говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров.

Ако бъде признат за виновен, подсъдимият може да получи наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

