Кола блъсна и уби две жени на тротоар при инцидента, станал в понеделник следобед
Тежък пътен инцидент потресе Варна в понеделник, след като лек автомобил връхлетя върху хора на тротоар в района на Колхозния пазар - едно от най-оживените места в града. При катастрофата загинаха две жени - на 52 и 80 години. След удара колата се врязва и в търговски обект, нанасяйки сериозни материални щети.
Инцидентът стана към 14:42 ч. на улица „Дрим“ 45. По първоначална информация 53-годишният водач - по неустановени към момента причини, напуска пътното платно, преминава през тротоара и блъска пешеходците.
Районът беше отцепен с часове. На място работиха екипи на полицията, Спешна помощ, пожарната и електроразпределителното дружество, тъй като при удара беше засегнато и електрическо табло, което остави жилищната кооперация над магазина без ток за продължително време. Едва вечерта колата беше репатрирана - след приключване на първоначалните огледи и следствени действия.
Шофьорът е откаран в болница без видими тежки наранявания. Направеният на място тест за алкохол бил отрицателен. Взета му е кръвна проба за установяване на евентуална употреба на наркотици, като резултатите се очакват на по-късен етап. Мъжът е бил задържан за 24 часа, а впоследствие - конвоиран до лечебно заведение заради здравословното си състояние.
Очевидци разказват, че автомобилът се е движил с висока скорост и внезапно е излязъл на тротоара. Част от тях твърдят, че водачът не е реагирал адекватно след удара. Дали скоростта е била превишена обаче ще стане ясно след назначената автотехническа експертиза.
В ефира на "Здравей, България" началникът на сектор „Пътна полиция“ - Варна главен инспектор Петко Камбуров коментира и евентуалните причини за катастрофата. „Назначени са всички необходими експертизи – автотехническа, токсикологична, както и такава, която да установи дали инцидентът не е резултат от внезапно влошаване на здравословното състояние на водача“, каза той.
По думите му пътният участък не се води с концентрация на тежки катастрофи, но е изключително натоварен, особено заради търговските обекти в района.
Към момента няма ясно обяснение от страна на водача за поведението му. Известно е, че той няма сериозни предишни нарушения на пътя и срещу него е издаван само един електронен фиш за превишена скорост.
Случаят е под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Тя ще прецени каква правна квалификация ще получи деянието и какво наказание може да бъде наложено. Ако се установи употреба на наркотици или друго утежняващо обстоятелство, законът предвижда значително по-тежка присъда.
Разследването по случая продължава.
