Румънските военноморски сили детонираха противопехотна мина, изхвърлена в сряда на черноморския бряг на страната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от "Ройтерс". Министерството заяви, че мината е руска, тип YaRM. Тя е открита на плаж между населените места Вама веке и Дой май. Институцията не уточни възрастта на мината.

Откриха плаваща мина в Черно море

Румъния, България и Турция създадоха съвместна работна група за обезвреждане на плаващи мини в Черно море.

Румънски войници са неутрализирали девет от общо 156 дрейфуващи мини, които са били открити и унищожени в Черно море от началото на войната в Украйна преди четири години, заявиха румънските военноморски сили.

Откриха военен дрон с боеприпаси на плаж в Синеморец (СНИМКИ)

Редактор: Станимира Шикова