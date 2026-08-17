В състезанието за град-домакин участваха общо четири града, а още миналата седмица от БНТ обявиха, че ще направят организация, която да включва София, Пловдив и Варна със съпътстващи събития.

Идеята е в различни точки на градовете да има места за гледане на живо, големи екрани на открито и фен зони, където хората да могат заедно да следят конкурса и да подкрепят своите фаворити. Предвиждат се и тематични вечери и музикални събития.

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В София една от ключовите локации ще са НДК и бул. "Цариградско шосе", а в Пловдив – площад „Централен“, Варна залага на Морската градина. Така дори градовете, които няма да посрещнат основното шоу, ще могат да бъдат част от него.

Отпадането на София на крачка от финала няма да е предпоставка предложените събития в програмата да не се осъществят, дори и в по-малък мащаб, обявиха от общината.

„Фестивалният булевард ще бъде от „Цариградско шосе” до центъра. Мястото ще бъде украсено със сигурност. Ще бъдат организирани информационни точки, от които да бъде наблюдавано самото събитие”, каза заместник-кметът по „Култура и туризъм“ към Столичната община Ирина Дакова.

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От Столичната община са внесли и официално запитване до организаторите. „Днес сме изпратили официално писмо до г-жа Милотинова, в качеството ѝ на директор, в което се обръщаме с молба да ни бъде дадена детайлната оценка”, допълни тя.

Пловдив също не се отказва от „Евровизия”. Античният град е готов да посрещне част от големите събития. „Това ще бъде зала „Колодрум”, „Античен театър”, „Римски стадион”, разполагаме и с най-дългата пешеходна зона - площад „Централен”. Това са локации, на които ще можем да видим различни музикални изпълнения, както и срещи с публиката на изпълнителите на Евровизия”, каза Кирил Велчев от общината.

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Акцентът на местната управа на Варна ще бъдат северните плажове на Черноморието. „Нашата идея е Варна да предложи културни събития, които да бъдат с основен фокус варненските плажове. Хората, които ще имат логистична нужда да отсядат при нас ще могат да се насладят на програма и преди, и по време и след събитието", каза заместник-кметът на града София Колева.



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