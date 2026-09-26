Стари мебели, техника, гуми и други ненужни вещи могат да бъдат предадени днес в столичния квартал "Подуяне". Инициатива „Магата“ събира едрогабаритни, електронни и опасни битови отпадъци. Името идва от първите срички на думите мазета, гаражи и тавани.

Пунктът може да бъде открит на кръстовището между улиците „Резбарска” и „Васил Априлов”. Хората могат да изхвърлят това, което искат, до 15:00 часа днес. Тя продължава на 3 октомври в район „Слатина”. Той се намира в зона 3, която до скоро беше част от проблемите райони с боклука.

Нерегламентираното сметище е върху частни земеделски земи на метри от Източната тангента в София

„В нашия квартал дълго време имахме проблеми с боклука. Не е правилно да хвърляме големи отпадъци до кофите. Хубаво е да има такава инициатива”, споделя жител.

„Договорът е подписан, хората имат нужната техника. Ако има необслужени територии, Столичният инспекторат ще налага санкции”, каза заместник-кметът по околна среда към Столичната община Николай Неделков.