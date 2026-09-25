България трябва да преработва по-голяма част от земеделската си продукция у нас, вместо основно да изнася суровини. Това заяви премиерът Румен Радев при откриването на ново предприятие за преработка на слънчоглед в Добрич.

Заводът ще произвежда слънчогледово олио и шрот. Инвестицията в него надхвърля 20 млн. евро, а с пускането на производството се очаква да бъдат разкрити 60 работни места.

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По думите на Радев развитието на преработващата индустрия е начин по-голяма част от стойността, създавана от българското земеделие, да остава в страната.

„Искам да видя повече преработващи предприятия, че изнасяме не само зърно и слънчоглед, а и готова продукция с добавена стойност, както и тя да остава тук, в България“, заяви министър-председателят.

Снимка: МС

Той посочи, че правителството ще насърчава увеличаването на производствените и преработвателните мощности в страната.

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Според премиера българското земеделие има потенциал да се развива като модерен и иновативен сектор, а предприятията, които преработват произведените у нас суровини, могат успешно да се конкурират на международните пазари.

Снимка: МС

В церемонията по откриването на новото предприятие в Добрич участва и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Редактор: Цветина Петкова