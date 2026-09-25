Този уикенд в Бургас ще се проведе най-големият форум по спортни танци в България. Страната ни е домакин на Световното първенство за юноши и на Европейското първенство до 21 години. България разчита за медали на две танцови двойки.

Едната е на 14-годишния Кристиян Дончев от Варна и 15-годишната Мартина Кондаклиева от Пловдив. Треньор им е бившият шампион Андрей Тодоров.

На световния форум в Бургас юношеската двойка ще има конкуренция от елитни състезатели – най-добрите в десетте танца.

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„Това е най-сложната дисциплина. Тя трябва да покаже контраста между стандартните и латиноамериканските танци. Свързана е с доста изчакване при преобличането. Състезателите трябва да се настроят на различни вълни, по различен начин, тъй като стандартните и латиноамериканските танци са коренно различни”, обясни Андрей Тодоров.

За Кристиян това е пето участие в световен форум, но тук очакванията към двойката са огромни, защото са домакини. Кристиян вярва, че със своята партньорка са постигнали изключително важния синхрон за този спорт.

„Синхронът е много важен. Трябва да има и много добра комуникация. За мен спортните танци са здраве. Много е хубаво да спортуваш. Мисля, че колкото повече се разбираме с моята партньорка, толкова по-добре ще минат нещата”, казва Кристиян.

Световното първенство ще изправи българите сред конкуренция от 27 държави.

„Кристиян има добър характер. Много се разбираме. Понякога през тренировъчния процес възникват неразбирателства – или той бърка някоя стъпка, или аз го настъпвам без да искам. Обаче хубавото между нас е, че след пет минути ни минава”, казва Мартина.

Трескавата подготовка включва насоки за поведението на двойката – усмивките, жестовете и, разбира се, облеклото. Цветовете в роклята за дамата, които да са в синхрон с костюма на мъжа, са от съществено значение.

18-годишните Ивелина Карчева и Артур Власенко ще представят страната ни в категория до 21 години. Те влизат в конкуренция с най-силните 47 двойки от европейския елит.

За двамата тренировките са уморителни, но са и истинско удоволствие, а музиката и танците отдавна са техният начин на живот.

„Много обичам музиката, обичам да танцувам. Това е целият ми живот”, признава Ивелина.

„Танците за мен са като страст. Аз съм пристрастен към тях”, казва Артур.

Споделят, че визията трябва да е изпипана до най-малкия детайл. Треньорът е този, който избира цветовете, стила, прическите и хореографията, а журито оценява не само изпълнението, но и цялостното излъчване на двойката.

„Проследяваме дали стъпалата са в правилна позиция, дали телата са в правилни позиции, как стои дамата спрямо кавалера, дали кавалерът е във вертикална позиция. Тоест опитваме се да се върнем към началото на стандартните танци”, обясни треньорът Явор Вълчев.

Повече гледайте във видеото.

Репортер: Елена Танева





Редактор: Ина Григорова