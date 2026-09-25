Папа Лъв XIV започва четиридневно посещение във Франция. Кулминацията ще бъде мащабна литургия, на която ще присъстват над половин милион души в центъра на Париж.

За съботната следобедна служба на площад „Конкорд“ е издигнат олтар, а полицията е затворила за достъп голяма зона около Шанз-Елизе. Очаква се около 600 000 католически вярващи да изпълнят булеварда чак до Триумфалната арка и отвъд нея. Големи тълпи се очакват и на други етапи от маршрута на папата, а това отразява ентусиазма, който Църквата приписва на нарастващата духовна жажда сред французите и другите европейци. Президентът Еманюел Макрон ще посрещне папата на летище „Орли“ днес в 11 часа бълг. време, след което ще проведе разговори с него в Елисейския дворец по геополитически въпроси и изкуствен интелект. Предвидено е също така да изнесе реч заедно с папата в Мец на 28 септември.

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Президентът Макрон обаче няма да присъства на нито една от службите на папата, главно за да не наруши строгото разделение между държавата и религията във Франция. Вместо това на литургията на Шанз-Елизе ще присъстват съпругата му Брижит и министър-председателят Себастиен Льокорню. Очакват се и няколко кандидати за президентските избори през следващата година, сред които Марин льо Пен от националистическата десница, центристите Едуар Филип и Габриел Атал, както и консерваторът Брюно Ретайо.

Имаше съобщения за напрежение между Макрон и екипа на Ватикана, изпратен да организира посещението, като се твърди, че президентът е останал разочарован от това, че посещението не е придобило по-церемониален характер. Представители на Елисейския дворец обаче отхвърлиха тези твърдения, като заявиха, че е обичайно на гостуващ държавен глава - какъвто е папата - да се предложи поредица от престижни събития, като например кавалерийски ескорт по Шанз-Елизе. Те обаче добавиха, че никога не са очаквали папата действително да приеме предложението. След като в петък следобед папа Лъв XIV премине с папамобила през тълпите към катедралата „Нотр-Дам“, вечерта към него ще се присъединят 80 000 младежи на стадион „Стад де Франс“ в северната част на Париж.

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В неделя 150 000 души са се записали да присъстват на литургията в пиренейското светилище Лурд. В понеделник папата ще бъде в Мец, североизточна Франция, където ще отдаде почит на Робер Шуман (1886–1963) - един от бащите-основатели на Европейския съюз и ревностен католик. Кандидат за беатификация е човек, спрямо когото Католическата църква е започнала официален процес по проучване на живота и делото му, за да бъде обявен за „блажен“. Беатификацията е предпоследната стъпка по пътя към канонизацията (обявяването за светец).

