Световните лидери, събрали се тази седмица в Ню Йорк за общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на световната организация, приеха нова декларация за предприемане на мерки срещу покачването на морското равнище, предаде специалният пратеник на БТА Николай Станоев.

Текстът на Декларацията на ООН за покачването на морското равнище беше подготвен в окончателния си вид миналия месец. Днес световните лидери я одобриха и обсъдиха кои са най-добрите начини за укрепване на международното сътрудничество и подкрепа на изложените на най-голям риск държави, които са на морското равнище.

Дори ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса може да не е достатъчно за спасяване на криосферата

Покачването на морското равнище е сред най-видимите последици от глобалното затопляне, но за някои държави то представлява непосредствена екзистенциална заплаха, отбелязаха от ООН.

Около 770 милиона души живеят в крайбрежни райони, засегнати от покачването на морското равнище. Ако то се повиши до края на този век само с половин метър, между 150 и 300 милиона души може да бъдат принудени да напуснат домовете си, предупредиха експерти на ООН.

Някои малки островни държави вече се подготвят за това, че ще бъдат погълнати от морето, като Тувалу се подготвя да стане в първата в света "дигитална страна".

Държави, които са оказали най-малко влияние за последиците от изменението на климата, като покачването на морското равнище, са изправени пред най-тежките последици, подчерта ООН.

В тази връзка, на друга среща на високо равнище, състояла се в сряда също в кулоарите на общите дебати в рамките на сесията на Общото събрание на ООН, световните лидери обсъдиха изменението на климата и справедливия преход.

Редактор: Ина Григорова