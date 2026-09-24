Журналистът, музикален критик и телевизионен водещ Сергей Соседов е починал на 58-годишна възраст, пише UA.NEWS. Той си е отишъл по време на работно пътуване в Нерюнгри, Якутия.

Според руското издание Mash Соседов е отивал за закуска, когато паднал по стълбите и ударил силно главата си. Той е починал от травмите, получени при падането. Други руски медии също потвърждават подробностите за инцидента.

Според Mash Соседов може да е получил кръвен съсирек непосредствено преди падането. Близките му разказали пред журналисти, че около седмица по-рано той се е оплаквал, че не се чувства добре, а преди това е имал и проблеми със сърцето.

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Към момента на смъртта си Соседов се е намирал в Нерюнгри, където е трябвало да участва в няколко събития. На 25 септември той е трябвало да председателства журито на конкурса „Перлата на Далечния изток 2026“.

Смъртта на журналиста беше съобщена на 23 септември от неговия колега и телевизионен водещ Вадим Такменев. По думите на Такменев новината е била шокираща за екипа на проекта „Суперзвезда“, в който Соседов участваше в продължение на много години.

„Всички сме в шок. Тази сутрин загубихме нашия приятел, неразделна част от екипа ни, сърцето, душата и движещата сила на проекта „Суперзвезда“ - Сергей Соседов“, написа Такменев.

Той разказа, че екипът е трябвало да се събере тази събота, за да гледа заедно първия епизод от новия сезон на „VIA Superstar“. Соседов с нетърпение очаквал срещата и премиерата. По думите на телевизионния водещ новият сезон на предаването ще бъде излъчен в памет на Соседов. Последните сцени, които е заснел, са се оказали и последните в живота му.

„Сега ще изгледаме внимателно всеки кадър, за да си спомним последните минути, дни и седмици, които прекарахме заедно“, отбеляза Такменев.

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Сергей Соседов беше добре познат в Украйна, особено като член на журито в музикалното предаване „X Factor“. След началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна той изрази подкрепа за действията на руското правителство, пише още UA.NEWS.

Сергей Соседов е роден на 23 май 1964 г. Работил е като журналист, музикален критик и радио- и телевизионен водещ. Широка популярност придобива с участието си в телевизионни музикални предавания.

Редактор: Ивета Костадинова