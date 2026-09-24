До 180 млн. евро ще бъдат насочени към български иновативни компании и малки и средни предприятия по европейската инициатива JEREMIE. Възможността за новите инвестиции идва след като Народното събрание ратифицира промени в споразуменията между България и Европейския инвестиционен фонд, свързани с управлението на финансовия инструмент.

Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на компании с потенциал за растеж и за развитие на иновационната среда в страната. Финансирането ще бъде насочено към фондове за растеж, технологичен трансфер и дълбоки технологии (Deep Tech), както и към инвестиции, свързани с отбранителната индустрия и технологии с двойна употреба.

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Част от ресурса ще може да бъде вложена и чрез инфраструктурния фонд на инициативата „Три морета“, обясни пред депутатите министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

В общата сума са включени и 48,4 млн. евро възстановени средства по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“. Те ще бъдат добавени към повторно използвания ресурс по JEREMIE, а управлението на финансирането ще бъде поверено на Европейския инвестиционен фонд.

По думите на Василев целта е средствата да бъдат използвани чрез нови финансови инструменти за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността, както и за подпомагане на стартиращи и разрастващи се компании. Предвижда се подкрепа и за инвестиции в сектори, определени като стратегически.

Снимка: Министерство на иновациите и растежа

Ратифицираните промени не налагат отпускането на допълнителни средства от държавния бюджет. JEREMIE е финансов механизъм, чрез който европейски средства се използват за подобряване на достъпа на малките и средните предприятия до финансиране. Възстановените от предишни инвестиции средства могат да бъдат използвани отново за подкрепа на бизнеса.

Редактор: Цветина Петкова