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Преди дни БАБХ потвърди ново огнище на заболяването по дребните преживни животни в община Симеоновград
Депутатите изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по темата за разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки.
Ново огнище на шарка по овцете и козите пламна в Хасковско
Припомняме, че Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на заболяването по дребните преживни животни в село Тянево, община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като самият собственик подал сигнал за проблема и оказал пълно съдействие на ветеринарите.Редактор: Дарина Методиева
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