Дрон се разби сутринта на 24 септември край град Солка в румънския окръг Сучава, след като навлезе във въздушното пространство на страната. При инцидента няма пострадали или материални щети.

Първата въздушна тревога през нощта е обявена в северната част на окръг Тулча, след като радарите на Министерството на националната отбрана засякоха група въздушни цели над Украйна, в близост до границата. В 04:41 ч. е изпратено предупреждение RO-Alert, а два испански изтребителя F-18 излетяха от авиобаза „Михаил Когълничану”, за да наблюдават ситуацията. Тогава не е отчетено навлизане в румънското небе и тревогата е отменена в 05:44 ч.

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По-късно румънската система за наблюдение засече нова въздушна цел близо до границата в северната част на окръг Ботошани. Под тревога бяха вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили от авиобаза Борча.

По данни на Министерството на отбраната въздушната цел е навлязла в румънското пространство и е останала в него около четири минути, след което е паднала край Солка в окръг Сучава. В 06:26 ч. е изпратено предупреждение RO-Alert за жителите на Ботошани и Сучава.

Екипи на Министерството на вътрешните работи обезопасиха периметъра на падането и установиха, че става дума за малък дрон. На мястото не е възникнал пожар. Около 07:21 ч. от авиобаза Бакъу е изпратен и хеликоптер IAR-330 SOCAT за наблюдение на района.

Заради опасността учебните занятия в четири населени места в района бяха преустановени до 10:00 ч. Решението е взето съгласно препоръките на Министерството на образованието за действия при предупреждения за дронове.

Това е третият случай на задействане на системата RO-Alert заради дронове в северните румънски окръзи през последните две седмици.

Редактор: Мария Барабашка