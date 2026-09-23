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Изпълнителката изненада десетки свои почитатели
Селин Дион превърна улица в Париж в импровизирана сцена.
Изпълнителката изненада десетки свои почитатели, чакащи пред хотела, в който е настанена. В един момент певицата се появява, качва се боса на капака на един автомобил и започва да пее „Pour que tu m'aimes encore”.
Хиляди в Париж пяха караоке на открито заради завръщането на Селин Дион на сцената
Селин Дион се завърна на сцената след 6 години прекъсване заради здравословни проблеми. Кариерата на канадската певица беше прекъсната от рядко неврологично заболяване.
Сега е предвидила 26 концерта в рамките на 8 месеца.
Редактор: Ина Григорова
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