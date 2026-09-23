Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия подкрепи на първо четене промени в споразумението между България и „Локхийд Мартин“, свързано с програмата за индустриално сътрудничество за изтребителите F-16 Block 70.

Промяната трябва да даде възможност в България да бъдат ремонтирани генераторите на новите бойни самолети. Предвижда се необходимият технологичен капацитет да бъде изграден в държавното дружество „Авионамс“.

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Според вносителите това ще позволи страната самостоятелно да осигурява тази част от техническата поддръжка на самолетите през целия жизнен цикъл на оборудването, вместо при необходимост генераторите да бъдат изпращани за ремонт зад граница.

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова обясни пред депутатите, че първоначалното рамково споразумение е от 2019 г. и включва шест проекта за индустриално сътрудничество. Пет от тях вече се изпълняват, като три са възложени на „Авионамс“.

Промяната засяга четвъртия проект. Първоначално той е предвиждал предоставяне на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки на F-16 Block 70. Впоследствие е установено, че този проект не отговаря на потребностите на Министерството на отбраната, затова е взето решение той да бъде заменен с изграждането на способности за ремонт на генератори.

По думите на Карадимова подобна дейност в момента се извършва на много малко места в Европейския съюз, като тя посочи, че такъв капацитет има в Полша.

Очакванията са проектът да донесе трансфер на технологии и ноу-хау, да разшири възможностите на „Авионамс“ и да доведе до разкриването на нови работни места. Според икономическото министерство ремонтът на оборудването в България би спестил и разходи и време за транспортирането му до други държави.

„Очакваният ефект е постигане на по-голяма независимост, бързина на действия и по-висока ефективност в сравнение с евентуалното транспортиране на техниката в друга държава, както и повишаване на сигурността на доставките“, заяви Карадимова.

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Предвижда се националният капацитет да обслужва генераторите през целия им 30-годишен жизнен цикъл.

Изменението на рамковото споразумение беше одобрено от правителството през май, а в началото на юни България и „Локхийд Мартин“ го подписаха по време на международното изложение „ХЕМУС 2026“ в Пловдив. За да влезе окончателно в сила, документът трябва да премине процедурата по ратификация в Народното събрание.

Първоначалното рамково споразумение за индустриално сътрудничество е подписано през юли 2019 г. във връзка с придобиването на F-16 Block 70 от България.