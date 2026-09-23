Разходите на работодателите за труд продължават да се увеличават. През второто тримесечие на 2026 г. сумата, която бизнесът плаща за един отработен час, е нараснала средно с 9,9% спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

По-сериозно увеличение се наблюдава в индустрията, където разходите за труд са с 12,2% по-високи на годишна база. При услугите ръстът достига 11,5%.

НСИ: Средната работна заплата е скочила с почти 10% за година

Най-голямо увеличение НСИ отчита в добивната промишленост - 18,7%. Следват секторът „Други дейности“ със 17,5% и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива с 14,3%.

Сред останалите сектори също има двуцифрени увеличения. Разходите за труд в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети са нараснали с 13,5%, в хотелиерството и ресторантьорството - с 13,4%, а в транспорта, складирането и пощите - с 12,6%. Финансовите и застрахователните дейности отчитат увеличение от 12%, а преработващата промишленост - от 11,6%.

По-умерен е ръстът при професионалните дейности и научните изследвания - 10,6%, както и при административните и спомагателните дейности и културата, спорта и развлеченията - по 10,1%. В информационния и телекомуникационния сектор увеличението е 9,2%, а в строителството - 8,5%.

Значително по-слабо увеличение се отчита в част от обществения сектор. Общите разходи за труд в здравеопазването и социалната работа са нараснали с 6,6%, в образованието - с 5,8%, а в държавното управление - едва с 0,7% спрямо второто тримесечие на 2025 г.

Самите разходи за възнаграждения за един отработен час са се увеличили средно с 9,9%, докато останалите разходи за труд са нараснали с 10%. Разликите между отделните сектори обаче са значителни. При възнагражденията най-силен ръст има в добивната промишленост - 21,5%, докато в държавното управление увеличението е само 0,3%.

При енергетиката картината е по-различна. Общите разходи за труд са се увеличили с 14,3%, но другите разходи извън възнагражденията скачат с 26,5%, докато разходите за самите възнаграждения са нагоре с 11,3%.

Как ръстът на разходите за заплати ще се отрази на икономиката

Данните показват и осезаемо забавяне на общия темп спрямо предходните тримесечия. През второто тримесечие на 2025 г. годишният ръст на общите разходи за труд е бил 13,2%, през третото - 12,4%, през четвъртото - 13,9%, а през първото тримесечие на 2026 г. - 13,4%. През април-юни увеличението вече е 9,9%.

НСИ уточнява, че показателят измерва разходите на работодателите за един отработен час. В тях влизат не само средствата за заплати, но и разходите за социални и здравни осигуровки, обезщетения, социални разходи и надбавки, както и данъкът върху социалните разходи. От второто тримесечие на 2020 г. от изчисленията са изключени сумите, изплащани по правителствени мерки за подпомагане на работодателите.

Редактор: Цветина Петкова