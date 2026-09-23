Забрана за изпреварването на тежкотоварни автомобили по автомагистралите и санкции до 2000 евро глоба и шест месеца без книжка - това е една от обсъжданите мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия. Предложението е на „Прогресивна България“, а според Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи и изпълнителния директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев то трябва да бъде внимателно обмислено, преди да бъде превърнато в категорична забрана.

„Като юрист аз съм много предпазлив с всякакви категорични забрани. На пътя и въобще в живота категоричните забрани и категоричните изявления не винаги са правилни. Трябва изключително добре да се обмисли това нещо“, коментира Тодоров в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

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По думите му по-подходящ вариант би бил въвеждането на временни часови ограничения или ограничения, които да се прилагат при определени метеорологични условия. Другият дългосрочен подход, според него, е подобряване на пътната инфраструктура. „Проблемът е в това, че нямаме безопасна инфраструктура. Нямаме системи, които да задържат тези тежкотоварни автомобили в платното“, посочи той.

И даде пример с водач, който се движи с 60 км/ч, а зад него се оказва тежкотоварен автомобил, чието движение е свързано с график, часове за почивка и конкретно разписание. „Поради това, че има категорична забрана да навлезе в лявата лента, той ще трябва да стои зад този автомобил километри наред", изтъкна той.

Според него държавата има ангажимент и към транспортния сектор заради недостатъчния брой места за почивка и паркиране на тежкотоварни автомобили. „Казваме: спираме ги в петък и неделя. Това е правилно като мярка. Но къде ги спираме? Защо от 15-20 години инфраструктурата липсва - няма паркинги и места за почивка?“, попита той.

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Йордан Арабаджиев постави под въпрос ефекта от пълната забрана за изпреварване. По думите му в мотивите към законопроекта е цитирано изследване на Европейския парламент от 2010 г., което не подкрепя тезата, че подобна забрана сама по себе си ще доведе до намаляване на пътнотранспортните произшествия. „Аз съм много добре запознат с това изследване и ще ви кажа, че то е от 2010 година. В него ясно се посочва, че такава забрана не би дала ефект за намаляване на пътнотранспортните произшествия, тъй като тя би спомогнала само, ако бъде за всички пътища. Но ние знаем, че такова нещо е невъзможно“, заяви той.

Той обясни, че пълната забрана може да доведе до образуването на дълги колони от тежкотоварни автомобили, особено когато пред тях се движи по-бавен автомобил. „Представете си един автомобил, който се движи със 60-70 км/ч, и зад него се наредят 20, 30, 50 тира. И си представете, че в лявата лента се движи един водач, който кара не със 140 км/ч, колкото е максимално разрешената скорост, а кара със 120 км/ч. И зад него вече и лявата лента е задръстена“, подчерта Арабаджиев.

Според него проблемът ще се задълбочи при пътни възли и участъци с интензивен трафик, където се вливат голям брой леки автомобили. „Дясната лента е заета, товарната не може да се използва, лявата също е заета. Това ще създаде много сериозен дискомфорт на всички водачи, а не само на шофьорите на тирове“, посочи той.

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По думите му, ако забраната бъде приета в този вид, тя може да доведе до „повече напрежение и изнервени водачи - както на тежкотоварните автомобили, така и на леките автомобили“.

„Това не трябва да се абсолютизира и да се слага категорична забрана. Аз съм по-скоро привърженик на някакви времеви ограничения или ограничения, които се прилагат на момента – когато вали дъжд, когато е лошо времето, когато има сняг“, коментира от своя страна Тодоров.

Според него основната мярка за ограничаване на тежките инциденти трябва да бъде свързана с инфраструктурата. Той посочи като пример необходимостта от по-надеждни разделителни системи между двете платна на автомагистралите. „Нямаше да има толкова загинали хора, и то на магистрала, ако средните разделителни системи не бяха „солети“, както ги каза един министър, а бяха бетонни“, заяви Тодоров.

Според Арабаджиев по-ясно ограничение вече съществува в действащите правила - при автомагистрали с три ленти за движение в една посока тежкотоварните автомобили не трябва да използват най-лявата лента. „Когато има три ленти за движение в една посока на автомагистрала, тогава категорично трябва да е забранено движението на тежкотоварни автомобили по най-лявата лента“, заяви той.

По думите му, докато не бъде изградена необходимата инфраструктура, не трябва да се въвеждат допълнителни крайни мерки.

Темата коментира и председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”. Според него е неразумно да се забрани на тировете да изпреварват. „Нашите магистрали, които са с по две ленти, активни за движение, ще стигне дотам, че ще се образува опашка от 5–6 км от тежкотоварни автомобили, тъй като те нямат възможност да изпреварят някой бавнодвижещ се автомобил”, каза инж. Ишев.

„В Закона за движението по пътищата е описано кога могат да изпреварват и кога трябва да се движат в крайна дясна лента. Само там, където участъците са с 3 активни ленти за движение в посока – тогава те се движат само в крайна дясна лента, изпреварват само в средната лента и нямат никакво право да влизат в крайна лява лента”, обясни инж. Ишев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова