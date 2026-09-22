От 27 проверки на търговски обекти във Велико Търново, извършени от петък до днес, са установени 20 нарушения. Това съобщи на брифинг старши експертът в дирекция „Комуникации“ на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в старата столица Боряна Джагарова. Проверките на фискалните инспектори са извършени в периода 18 до 21 септември, но продължават и днес.

Във Велико Търново традиционно има наплив от туристи заради честванията по случай Деня на независимостта. Поради тази причина е засилен и контролът на НАП. "Целта е бизнесът да работи в конкурентна среда и нелоялните търговски практики да бъдат преустановени", каза Джагарова.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Тя подчерта, че сред най-честите нарушения са неиздаване на касов бон, липса на реквизити в касовата бележка, липса на фискално устройство, както и разлика в касовата наличност. Проверявани са обекти в централната градска част във Велико Търново, както и сергии на Самоводската чаршия, където са констатирани две нарушения за липса на фискално устройство.

Почти всеки втори търговец на цветя - в нарушение, показаха проверки на НАП

Също така има практика от търговците за неиздаване на касова бележка. При проверка днес в едно от заведенията на Самоводската чаршия са установени три нарушения - липса на кочан, неиздаване на касов бон и липса на реквизит в касовата бележка. "Предстои да бъдат съставени актове по установените нарушения и съответно до 6 месеца ще бъдат издадени наказателни постановления", каза още Джагарова.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Тя представи и данни за проверките в страната. От началото на годината до сега у нас са извършени близо 34 000 проверки. Съставените актове са около 14 000. От посочените проверки, 5100 са извършени от инспекторите на НАП от обхвата на областна дирекция Велико Търново.

В началото на годината бяха издадени девет наказателни постановления за над 23 000 евро за увеличение на цените в търговски обекти във Велико Търново.