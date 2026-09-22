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Как младите репортери събират историите на старата столица?
Честваме Деня на независимостта – празник на свободния дух и самочувствието ни като народ. Но какво означава да си независим днес и то през очите на най-младите. Децата репортери от София, Велико Търново, Мездра и Пловдив, които са членове на клуб „Децата на България“, не само че вече имат над 100 интервюта зад гърба си, но в навечерието на празника подготвят специален документален филм за старата столица.
Те са млади, любопитни и не се страхуват да задават въпроси. Обединява ги клубът за деца репортери, създаден от Коста Чолаков. Въпреки че децата са от различни училища и градове, общата им кауза ги събира както на терен, така и в социалните мрежи.
„Учим ги да бъдат независими, да отстояват позицията си. За мен това е най-важното”, споделя създателят на клуба “Децата на България”.
Пътят към българската Независимост: Историята зад 22 септември
Точно тук, във Велико Търново – люлката на българската държавност и независимост, част от младите таланти решават да уловят историята в обектива си. Джордж и Габриел са сред автори на документален филм, посветен на историческото наследство на града.
Джордж разказва, че са направили филма, за да покажат историята и красотата на града. През дните, през които са заснемали филма, са обикаляли музеите, срещнали са се с посланиците на Великобритания и Черна гора, както и много други интересни хора.
Филмът в момента е в процес на монтаж и се очаква да бъде готов до края на месеца. Всеки добър репортаж има нужда и от майстор зад кадър. Тук се появява 12-годишният Искрен Генев от Велико Търново. Той се присъединява към екипа съвсем случайно, за да сглоби динамичния трейлър на филма само за броени минути.
С над 100 заснети интервюта и собствен подкаст, наречен „Децата на България“, младежите вече планират следващата крачка – детски подкаст "Junior" и пробив, защо не в национална телевизия.
Джордж споделя, че с това, което прави, е сбъднал една от мечтата
А на празничният 22 септември Габриел има своето послание към българите - “да знаят, че тяхното минало е много голямо”.
Повече гледайте във видеото.
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