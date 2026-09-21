България трябва да запази своята интеграция и стойност в Европа, да говори със САЩ и да намали рисковете свързани, с Русия. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS кандидатът за вицепрезидент проф. Косьо Стойчев. Той е кандидат заедно Ивайло Симеонов, който пък ще участва в избора за президент на България.

Косьо Стойчев е дългогодишен преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", ръководител на катедра "Регионална и политическа география", специалист по регионално развитие и геоикономика, председател на Българската асоциация за регионални изследвания.

На въпрос защо му е да участва в това състезание, особено имайки предвид факта, че социологията не дава шансове на неговата двойка, той заяви следното:

"Това е първоначалната оценка на социолозите. Наясно сме с нея и приемаме това предизвикателство. Ние сме постигнали кариерите си и можем да продължим така. Но обществото поставя един въпрос - откъде ще се появят нови лица, ако политиката остане един затворен балон? Не, не се отказвам от академичния си свят. Искам да трансформирам това, което знам в национален мащаб чрез президентската институция".

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♦ Каква външна политика би водила президентската двойка Симеонов - Стойчев?

"Намираме се в сложна обстановка, в която геополитическата константа е тежка. За да правите успешна външна и икономическа политика трябва да заложите на интеграцията. Трябва да запазим стойността на това, което България върши, която изградихме в последните 20 години и за която платихме висока цена. Запазването на функционирането на националното единство по отношение на основните ни партньори с ЕС, продължаване на разговора с американските ни партньори, тъй като американската страна е сложна система и там няма само гледището на администрацията. И трето намаляване на рисковете и функциите на онзи североизточен партньор, който се държи така, както Европа не приема", заяви Стойчев.

Той уточни и каква би била политиката по отношение на инвестициите в отбраната.

"Светът не се намира за първи път в такава ситуация. Сега я усещаме силно, защото е в рамките на нашия живот. Винаги военните технологии са се развивали така и после придобиват гражданственост. Така включително беше развита Югоизточна Азия. Много от патентите, които днес имат Япония, Китай и Тайван, са бивши американски военни патенти. Следователно този механизъм вече е работил и няма причина да вярваме, че сега няма да работи. Големият въпрос е в кои технологии да инвестираме и това трябва да го прецени българската държава. За да защити себе си и за да продава на Европа", допълни кандидатът за вицепрезидент.

♦ На какъв бюджет кандидат вицепрезидентът би наложил вето?

"Бюджет, който изоставя инвестициите в материални активи, блокира инфраструктурата, бюджет, който прави прекалено големи разгоди за заплати, които не са произведени. На бюджет, който забравя за социалните разходи и изпуска хората, които са в неравностойно положение", отговори Стойчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

