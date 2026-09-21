Министерството на земеделието предвижда 100 млн. евро компенсации за производителите заради поскъпването на горивата. Средствата са част от пакет от общо 170 млн. евро държавна помощ, предвидена за сектора през настоящата година. „По темата с цената на горивата, това е една много добра мярка и стъпка в посока подпомагане на земеделските производители”, коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в ефира на NOVA NEWS.

От предвидените средства 70 млн. евро са насочени към компенсиране на високите цени на торовете. Проданов обаче посочи, че докато при горивата помощта е адекватна, при торовете ситуацията е по-различна заради техния голям дял в себестойността на продукцията. „Помощта за горивата можем да кажем, че е достатъчна, помощта за торовете със сигурност не е достатъчна”, посочи експертът.

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За да илюстрира мащаба на подкрепата, председателят на асоциацията обясни, че при технологична карта за пшеница от 7,5 литра гориво на декар, помощта реално възлиза на около 3 евро на декар. „Себестойността на пшеницата е около 120-130 евро в момента. Разбирате колко е размерът на помощта реално и колко се отразява тя върху себестойността”, обясни Илия Проданов.

Относно наложения от Европейската комисия таван от 50 000 евро помощ за един бенефициент, той уточни, че това засяга негативно големите стопанства. „Този таван оказва влияние върху по-големите стопанства, а реално, когато говорим за инфлационна щета, всички стопанства понасят поравно на база декар тази щета”, коментира още Проданов.

По отношение на тазгодишната реколта зърнопроизводителят посочи, че пшеницата е с малко по-голямо количество спрямо миналата година, но с по-ниско качество. При слънчогледа се очакват по-добри резултати с добив от над 2 млн. тона.

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Редактор: Мария Барабашка